Vincent Cassel et ses filles Deva et Léonie : Sa recette du "bonheur"...

Vincent Cassel sera bientôt l'époux du sublime top model Tina Kunakey. Avant cette rencontre, l'acteur a formé un couple culte (celui du génial Irréversible de Gaspard Noé en 2002) avec la bombe italienne Monica Bellucci. Ensemble, ils ont eu deux filles dont l'acteur parle – un peu – dans Le Parisien (Week-End) dont il fait la couverture ce vendredi 13 juillet 2018.

L'acteur de 51 ans, bientôt à l'affiche de Fleuve noir d'Erick Zonca (le 18 juillet) et du Monde est à toi de Romain Gavras (en salles le 18 août 2018), est le père de deux filles nées de son mariage avec Monica Bellucci : Deva (13 ans) et Léonie (8 ans). Dans le magazine du Parisien, Vincent Cassel donne sa recette du bonheur : "J'ai l'impression que le bonheur dépend du temps que l'on peut consacrer à ses enfants. Si vous vous occupez de vos mômes et qu'ils vous rendent cet amour, vous avez fait 80% du chemin pour être heureux dans la vie."

J'ai réalisé que ce type de rôle ne m'intéressait plus

Plus loin dans cette belle interview, il explique comment sa paternité a influencé ses choix de rôles. La violence gratuite, par exemple, la simple démonstration de force ne l'intéresse plus : "En 2016, j'ai joué le méchant dans le dernier épisode de la série Jason Bourne, de Paul Greengrass. Un mec qui flingue tout le monde, sans état d'âme. J'ai réalisé que ce type de rôle ne m'intéressait plus. Je l'ai fait plus jeune, parce que j'avais besoin de faire des démonstrations de testostérone. J'ai dépassé ça. Je dirais même que ça me dérange de colporter cette image de mec qui considère que la vie a si peu d'importance qu'on peut la retirer et aller se faire un oeuf au plat après. Il y a une époque où je trouvais ça drôle, même cool de représenter ça. Depuis que j'ai des enfants, je regarde les choses différemment."

Dans Le monde est à toi, il incarne Henri, "un ancien beau-père à la ramasse tout juste sorti de prison" face à Isabelle Adjani et Karim Leklou en petit dealer qui se rêve en baron de la cam'. Vincent Cassel sera ensuite le mythique détective Vidocq dans L'Empereur de Paris de Jean-François Richet, en salles le 19 décembre 2018. Et ce ne sont que deux des projets du très, très demandé Vincent Cassel.