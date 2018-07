Vincent Cassel et Tina Kunakey : Les fiancés fêtent la fin de la Fashion Week

Cet été encore, la Fashion Week de Paris mi-mode masculine mi-Haute Couture a tenu toutes ses promesses ! Tina Kunakey y a activement participé, notamment en assistant au défilé Jean Paul Gaultier. Son fiancé Vincent Cassel l'a rejointe pour en célébrer la réussite et la fin de cette folle semaine de la mode...

C'est à la Fondation Dosne-Thiers, située place Saint-Georges dans le 9e arrondissement, que Jean Paul Gaultier a convié les invités de sa soirée Scandal Discothèque ! Tina Kunakey et son petit frère Zachary, présents quelques heures plus tôt au défilé du couturier français, s'y sont rendus séparément. Tina était accompagnée de son fiancé, l'acteur et futur héros du film L'Empereur de Paris Vincent Cassel.

Détendus et souriants, Tina et Vincent ont posé pour quelques photos à leur arrivée. Ils ont été imités par un autre couple, également présent au défilé Jean Paul Gaultier, composé de Nabilla Benattia et Thomas Vergara. Sublime en robe noire, Nabilla a électrisé les photographes postés sur les marches de la fondation.

CHRIStine and the queens (vrai nom Héloïse Letissier), Bob Sinclar, Joyce Jonathan, l'actrice Rossy de Palma et sa fille Luna, Karidja Touré et Gaïa Weiss étaient également de la partie.

Ainsi, s'achève cette Fashion Week forte en émotions. Paris prend désormais congés de la mode avant le prochain événement, consacré aux collections prêt-à-porter (féminines) printemps-été 2019.