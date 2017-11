Luca Zidane in love : Le fils de Zizou impatient de retrouver sa chérie

Quatre mois sans s'afficher en charmante compagnie, on aurait presque pu croire au retour au célibat de Luca Zidane. Mauvais nouvelle pour toutes celles, et ceux, qui sont sous le charme du séduisant jeune homme au physique d'Apollon, le fils de Zinedine Zidane n'est toujours pas un coeur à prendre.

À la toute fin du mois d'octobre, le jeune gardien de but de 19 ans, troisième gardien de l'équipe première du Real Madrid, a quitté l'Espagne pour Lyon afin de se faire opérer de l'épaule droite, d'une fracture Hills-Sachs. Un voyage nécessaire qui l'a éloigné de sa famille mais aussi de celle qui partage sa vie depuis plusieurs mois. Une séparation qui ne sera bientôt plus d'actualité.

Dimanche 12 novembre, Luca Zidane s'est de nouveau affiché avec sa compagne, que l'on n'avait pas revue depuis qu'il lui avait souhaité un joyeux anniversaire en juillet. En mode beau gosse, teint hâlé et regard charmeur, le gardien de but convalescent pose au volant de sa voiture, sa partenaire à ses côtés, la main sur son épaule. "Soon #Madrid", commente Luca Zidane, un petit coeur complétant la légende.

Cette nouvelle photo de couple a été "likée" plus de 40 000 fois notamment par son grand frère Enzo, footballeur en Espagne comme lui, mais aussi par un certain Franck Ribéry.