Lucas Digne papa : Sa femme Tiziri raconte son accouchement difficile

Après Paul Pogba, c'est au tour de Lucas Digne de devenir papa pour la première fois. Sa femme Tiziri (qu'il a épousée en 2014) a donné naissance à un adorable petit garçon début avril. Si le footballeur français a immortalisé l'événement en publiant une magnifique photo de son bout de chou sur son compte Instagram, la belle brune a décidé de raconter cet accouchement qu'elle n'imaginait pas comme ça...

C'est sur son blog que l'épouse de Lucas Digne a écrit un article décrivant chaque étape de son accouchement. Dès le départ, Tirizi confesse qu'elle voulait accueillir son petit garçon de la manière la plus naturelle possible. "Je voulais vraiment un accouchement physiologique, écouter mon corps, sentir mon bébé", a-t-elle lancé. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées ainsi ! Avec un bébé annoncé à plus de quatre kilos par les médecins, Tiziri devait se préparer à une éventuelle césarienne. Elle a enchainé les rendez-vous chez le gynécologue et le jour J arriva...

"Vers 4h30 du matin, les premières contractions commencent, mais je n'ose pas y croire. Je me dis que c'est du faux travail et je me lève pour prendre un Spasfon ... et là PAF ! Je perds les eaux", a décrit Tiziri avant de dévoiler qu'elle avait le choix entre une anesthésie générale ou une péridurale suivie d'une césarienne. La dulcinée de Lucas Digne choisit alors la deuxième option par peur de la première : "Ma phobie !!! Je n'ai jamais été anesthésiée de ma vie, je m'effondre, je pleure, je ne sais plus quoi penser, la fatigue et la douleur des contractions en plus, je pense que je n'y arriverais jamais."

Fort heureusement, il n'a fallu que d'une incision pour que Tiziri entende le premier cri de son bébé. "Retour en chambre vers 4h, remplis d'amour, d'émotion, de fatigue et de bonheur. Finalement, la césarienne n'a pas été aussi terrible que ce que j'imaginais", a-t-elle avoué avant de se confier sur sa cicatrice "quasi invisible" qui ne lui provoque plus "aucune douleur".

Retrouvez l'intégralité de l'article de Tiziri Digne sur son blog.