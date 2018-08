Lucas Hernandez : Le champion du monde papa, 1re photo avec bébé et sa chérie

Carnet pour Lucas Hernandez et sa chérie Amelia Llorente. Cette dernière a accouché, le 1er août 2018, de leur premier enfant, un petit garçon prénommé Martin. Pas de surprise sur l'identité du bébé, puisque le jeune défenseur devenu champion du monde avec l'Équipe de France de football avait déjà révélé ce choix quelques jours plus tôt.

Ce mercredi 1er août, il a donc annoncé l'heureuse nouvelle avec un post Instagram. Il pose radieux, aux côtés de sa femme visiblement éreintée par l'accouchement – mais esquissant tout de même un petit sourire – et leur nouveau-né. En légende, c'est un jeune papa extatique qui se confie, en français et en espagnol (il évolue à l'Atletico Madrid avec Antoine Griezmann). "Martin est né !! Ses parents sont tellement fiers et heureux.￰ Un grand merci à toutes les personnes qui ont pris de nos nouvelles pendant la grosse d'Amelia ! On t'aime Martin ❤❤ Ta maman Amelia et ton papa Lucas", écrit-il.

Quelques jours avant le coup d'envoi du Mondial 2018, Lucas Hernandez avait annoncé sa future paternité, alors que sa compagne venait d'entamer son huitième mois de grossesse. "Mon plus beau trophée arrive bientôt !", commentait alors le footballeur en légende. Début juillet, il écrivait également : "Tu ne peux pas être à mes côtés parce que tu portes la personne la plus importante de nos vies. Merci pour ton soutien. Et de m'attendre chaque jour. De là, je voulais dire que je continue à penser à toi et à Martin : Je t'aime !"

Voilà un instant de bonheur qui efface quelques tristes zones d'ombre dans le couple formé par le footballeur et Amelia Llorente. En effet, le champion du monde de 22 ans avait été jugé pour violences conjugales en février 2017 et avait écopé de trente et un jour de travaux d'intérêt général, tout comme sa compagne, et 180 euros d'amende pour atteinte au bien d'autrui, il encourait jusqu'à sept mois de prison ferme. Lors de son passage devant le juge, le futur papa s'était défendu d'avoir frappé sa chérie, expliquant "avoir simplement voulu l'empêcher de s'en prendre à sa voiture".