Lucas Hernandez bientôt papa : Sa chérie proche de l'accouchement

Le prénom du bébé déjà divulgué

Bien avant la naissance de leur garçon, Lucas Hernandez et sa belle Amelia ont communiqué son prénom. Le couple accueillera très prochainement un petit Martin. Son papa a rappelé son prénom au début du mois de juillet, à l'occasion d'une déclaration d'amour à sa chérie. "Tu ne peux pas être à mes côtés parce que tu portes la personne la plus importante de nos vies. Merci pour ton soutien. et de m'attendre chaque jour. De là, je voulais dire que je continue à penser à toi et à Martin : Je t'aime !", avait-il publié le 7 juillet dernier sur Instagram, alors qu'il défendait les couleurs de l'équipe de France en Russie.