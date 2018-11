Ludivine Sagnier : Ses filles "privées de réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre"

De retour au cinéma avec Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve et l'adaptation de Rémi sans famille, Ludivine Sagnier s'éloigne des rôles sulfureux comme celui de Swimming Pool qui avait marqué ses débuts. Aujourd'hui, c'est une femme maternelle et qui sait faire face à ses responsabilités qui se dévoile au public. "Ils ne me voient plus comme une femme-enfant, il était temps, à 39 ans", ironise l'intéressée. Et pour cause, elle est mère de trois enfants, Bonnie (13 ans) dont le papa est Nicolas Duvauchelle, ainsi que Tam (bientôt 4 ans) et Ly Lan (9 ans) qu'elle a eues avec Kim Chapiron.

Dans une interview accordée à Biba, elle s'épanche sur sa relation avec ses enfants. "Mes filles sont privées de réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre, tonne-t-elle d'emblée. Déjà que les adultes n'arrivent pas à gérer, alors les enfants !" Selon elle, "les réseaux sociaux sont dangereux", quand bien même elle en est cliente. Mais la maman-louve "consomme raisonnablement" tout en veillant bien à ce que l'outil ne devienne pas chronophage ou pire. "C'est comme l'alcool : réjouissant sur le moment, mais on peut très vite tomber dans l'excès", compare-t-elle.

Ludivine Sagnier a d'autres passe-temps. "J'ai le meilleur thérapeute de Paris, un 'facialist' comme on dit, qui s'occupe de mon visage et qui pratique des soins plus axés sur le massage que sur les produits cosmétiques", confie celle qui dit avoir "l'impression d'être moins con qu'à 30 ans". Elle a également le cinéma, mais aussi la musique dans la peau. "En ce moment, je suis dingue d'une chanteuse, Mai Lan. Elle a un univers extraordinaire, une créativité et une voix incroyables", glisse-t-elle en parlant affectueusement de sa belle-soeur, qui n'est autre que la petite soeur de Kim Chapiron.

Interview à retrouver dans le numéro de novembre 2018 de Biba.