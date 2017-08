M. Pokora et Christina Milian s'embrassent : C'est chaud à Saint-Tropez !

M. Pokora et Christina Milian partagent bien plus que la même date d'anniversaire (le 26 septembre). Le chanteur de 31 ans et la chanteuse, actrice et jurée de l'émis­sion Super Human ont été repérés très proches ce jeudi 24 août dans la baie de Saint-Tropez, ne laissant ainsi plus aucun doute sur la nature de leur relation.

Entre deux sauts dans les magnifiques eaux de la Méditerranée, exécutés à bord d'un sublime yacht, le coah de The Voice Kids (au casting de la quatrième saison tout juste lancée avec Jenifer et Patrick Fiori sur TF1) et la bombe US ont échangé un baiser on ne peut plus explicite. Sans compter sur leurs gestes très tactiles dans, et en dehors de l'eau.

Jamais sans son smartphone, M. Pokora a immortalisé cette virée en mer, photographiant sa nouvelle conquête, sexy dans son maillot de bain griffé Louis Vuitton, lors de ses plongeons. Le beau gosse reconnaissable à ses multiples tatouages et ses cheveux courts blonds a d'ailleurs publié quelques images de sa journée dans sa story éphémère sur Instagram. D'abord l'arrière du yacht naviguant en mer, puis une image de lui allongé, le torse recouvert d'un tee-shirt, lunettes de soleil sur le nez, tenant une jolie jambe dorée. M. Pokora ne dévoile pas le visage de sa voisine mais l'on devine aisément qu'il s'agit de Christina Milian.