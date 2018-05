M. Pokora sort de son long silence et revient sur Instagram

Après le succès de son dernier album en hommage à Claude Français, My Way, et la folie de la tournée qui a suivi et a attiré des milliers de spectateurs, M. Pokora a dit stop. Malgré l'euphorie des disques vendus et des salles de spectacle combles, le chanteur de 32 ans a mis sa carrière sur pause dans le but de se consacrer à sa vie privée. Cette décision radicale, l'ancien coach de The Voice (TF1) avait malgré tout pris le temps de s'en expliquer, postant un long message à destination de ses nombreux fans. Pas moins de 1,8 million de personnes le suivent sur Instagram et 6,1 millions sur Twitter. S'il n'a plus rien publié depuis ce fameux 15 janvier 2018, le chanteur est discrètement sorti de son silence le 16 mai dernier, via les stories éphémères d'Instagram.

Bien qu'exilé à des milliers de kilomètres de la France, le fidèle supporter de l'Olympique de Marseille ne pouvait pas passer à côté de la finale européen de son club fétiche : OM-Atlético Madrid. C'est ainsi depuis Los Angeles que Matt a revêtu le maillot olympien, envoyant ses encouragements aux joueurs marseillais. "From L.A.... With love... Allez L'OM !", a-t-il commenté, mettant bien en avant le célèbre "Droit au but". Des buts, l'Olympique de Marseille n'en a malheureusement pas inscrit, Dimitri Payet, Adil Rami et leurs coéquipiers n'ont rien pu faire contre un Antoine Griezmann impérial, soutenu par toute sa famille au Stadium Groupama de Lyon.