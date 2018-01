M. Pokora prend une grande décision : "J'ai beaucoup mis de côté ma vie perso"

Quelques semaines après le début de son break démarré le 17 décembre 2017 à l'issue du dernier concert de son My Tour Way, M. Pokora s'est emparé de son compte Instagram pour faire une nouvelle annonce importante.

Lundi 15 janvier 2018, le chanteur de 32 ans a révélé à ses fans son intention de se "retirer quelques mois des réseaux sociaux". Une décision mûrement réfléchie qui a été faite en accord avec son envie du moment, celle de se consacrer davantage à sa vie privée. "Comme vous le savez j'ai juste besoin d'un vrai break en me coupant de pas mal de choses afin, premièrement, de 'redescendre' après tout ce que j'ai vécu d'extraordinaire ces 15 dernières années, de me retrouver, de profiter simplement de la vie entouré de mes proches... J'ai beaucoup mis de côté ma vie perso toutes ces années pour être 100% dédié à mon métier/passion et vous donner, à vous, le meilleur de moi...", a-t-il écrit.

Vous allez me manquer

Déterminé à se mettre "au vert", le compagnon de la chanteuse Christina Milian a confirmé qu'il s'installait "de l'autre côté de l'Atlantique", aux États-Unis, pour se pencher "tranquillement" sur la suite de ses projets. Et de s'attaquer à une certaine presse avant de rassurer ses fans en promettant le meilleur de lui-même. "La seule raison pour laquelle je mets le mode pause pour quelque temps, c'est pour mieux vous retrouver... Travailler tranquillement de mon côté, loin, pour être focus sur ce que j'ai à faire : mes premiers pas d'acteur et le meilleur album de ma carrière... oui oui le meilleur, c'est dit, j'assumerai :) ... Partir pour mieux revenir... C'est aussi simple que ça... Vous allez me manquer... En attendant prenez bien soin de vous... À bientôt", a-t-il conclu.