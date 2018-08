Macaulay Culkin amoureux à Paris : "Je vais avoir des petits bébés asiatiques"

Macaulay Culkin et Brenda Song sont de retour à Paris. Après un premier passage en France l'hiver dernier, le couple a fait son arrivée le 10 août 2018, profitant des beaux jours pour se balader et faire quelques emplettes. Si l'acteur de 37 ans vit depuis plusieurs années dans la capitale, sa compagne a quant à elle joué les touristes, appareil photo autour du cou.

Souriant et complice, le duo a fait quelques courses chez Monoprix lors de sa virée parisienne. Peut-être pour meubler un nouvel appartement ? Dans la même journée, tous deux ont été aperçu au balcon d'un appartement sous les toits. En couple depuis un an, après s'être rencontrés sur le tournage du film Changeland, l'ex de Mila Kunis et l'actrice américaine révélée par Disney Channel (elle a joué dans La Vie de palace de Zack et Cody) semblent filer le parfait amour.

Je vais avoir des bébés asiatiques

Récemment, l'acteur de Maman, j'ai raté l'avion s'est confié sur son envie d'avoir des enfants avec la jeune femme de 30 ans, lors d'une interview accordée au podcast The Joe Togan Experience le 7 août dernier : "Celle-là est la bonne, donc je vais probablement bientôt lui faire des bébés, avait-il déclaré, amusé. Enfin, nous nous entraînons déjà. Je vais avoir de jolis bébés. Elle est asiatique, donc je vais avoir des petits bébés asiatiques. Ce sera adorable, quelques Sean Lennon courant dans la maison, voilà ce que je veux", a-t-il dit, faisant ainsi référence au fils de John Lennon et Yoko Ono.