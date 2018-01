MacGyver: Qui est Lucas Till, le sexy remplaçant de Richard Dean Anderson ?

De 1985 à 1992, la série MacGyver portée par Richard Dean Anderson a séduit la terre entière. Le célèbre personnage qui arrive à réparer un moteur de voiture avec une allumette est de retour vendredi 5 janvier sur M6 avec un nouvel acteur principal, Lucas Till. Portrait de celui qui risque bien de faire craquer les téléspectatrices.

Une première saison du nouveau MacGyver a été tournée et une deuxième a déjà été signée. Et le remake a traversé l'Atlantique afin de débarquer chez nous. C'est un beau blond de 27 ans qui a décroché le rôle principal. Une bouille charmante qui n'est pas inconnue des fans du monde Marvel puisqu'il a joué dans la saga X-Men dans laquelle il incarnait le rôle d'Havok. Les fans de musique l'ont aussi aperçu dans le clip de Taylor SwiftYou Belong with Me.

Heureux de reprendre le rôle mythique de MacGyver, le comédien n'était pourtant pas prêt à tous les sacrifices pour cema. Il a notamment détesté la légendaire coupe mulet de son personnage au point de s'en débarrasser dès le deuxième épisode. Il explique au Parisien : "Quand on a signé pour une saison entière, j'ai dit stop à cette coiffure. C'était sympa de faire un clin d'oeil au personnage d'origine. mais maintenant c'est bon, on fait notre truc."

Le comédien a aussi eu du mal avec son texte, parfois trop scientifique, et se souvient de son audition pour obtenir le rôle : "J'avais une bouteille d'eau qui explosait dans la main, et j'essayais de comprendre ce que je disais, avec tous ces noms de produits chimiques."

Notons que les téléspectateurs découvriront également dans cette série George Eads. L'ex-Nick Stokes des Experts interprétera le rôle de Jack Dalton, précédemment incarné par Bruce McGill.