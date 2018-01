Madonna : Son frère Anthony, SDF et alcoolique, retrouve enfin un toit

Pendant que Madonna faisait la fête avec sa fille Lourdes, ses danseurs Lil Buck et Loïc Mabanza, un miracle de fin d'année aurait eu lieu dans le Michigan. Le grand frère de la mégastar, Anthony Ciccone, 61 ans, aurait enfin accepté l'aide de sa famille. L'homme vivait sous un pont depuis sept ans et n'a jamais caché qu'il détestait ses proches et la chanteuse.

Selon The Mirror et The Sun, Christopher Ciccone, 57 ans, a confirmé que son grand frère Anthony était "de retour à la maison" et "en convalescence", sans vouloir donner plus de détails. Selon The Mirror, Anthony Ciccone a suivi une cure de désintoxication à Dann's House, un établissement de Traverse City dans le Michigan, Etat d'où sont originaires Madonna et sa famille. Karen McCarthy, directrice du centre, a confirmé dans la presse anglaise la récente présence d'Anthony Ciccone dans son établissement, ajoutant qu'il avait fait de "grands progrès".

Si les deux tabloïds ont vu juste, ce serait la fin de sept longues années passées dans la rue, dans une région américaine où les températures peuvent atteindre les 30° en dessous de 0 pendant l'hiver. En 2013, Anthony Ciccone avait fait la une des journaux après une altercation alcoolisée avec les forces de l'ordre qui l'avait laissé blessé au front. En 2011, il disait tout le mal qu'il pensait de sa soeur milliardaire, mais également de leur père, dans une interview : "Que je sois ou mort ou vivant, Madonna n'en a rien à foutre. Elle vit dans son propre monde. Je ne l'ai jamais aimée de toute façon, elle non plus. On ne s'est jamais aimés (...) Mon père serait très heureux si je pouvais mourir d'hypothermie. Il n'aurait plus à se soucier de moi."

La vie d'Anthony Ciccone a déraillé en 1999 quand il a perdu son travail de charpentier et que sa petite amie l'a quitté, partant avec leur fils Angelo, maintenant âgé de 24 ans. En 2005, son père Tony lui donne une chance de retrouver un équilibre en lui offrant un travail dans le vignoble familial, acheté grâce à l'aide de Madonna. Cinq ans plus tard, il était mis à la porte par son père et sa belle-mère après avoir été retrouvé se soûlant à même les cuves. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à la rue et a systématiquement depuis refusé l'aide de ses proches.