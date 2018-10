Maëva Coucke célibataire à cause de Miss France ? "Ça accélère les choses..."

C'est bien connu, les miss régionales qui ont eu la chance d'être élues Miss France et qui étaient déjà en couple n'ont presque jamais réussi à rester avec leur compagnon bien longtemps après l'élection. Maëva Coucke n'a pas fait exception puisqu'en août dernier, elle révélait à nos confrères de Télé Loisirs s'être séparée de son petit ami. Si certains parlent de malédiction Miss France, la belle (fausse) rousse de 24 ans pense que cela était simplement écrit.

"Je pense surtout que Miss France est un accélérateur de vie, ça accélère les choses dans le temps, ça devait arriver, ça arrive peut-être plus tôt. Si je n'avais pas été Miss France, ça serait peut-être arrivé quand même... Je ne pense pas que l'année de Miss France soit fatale pour les couples, mais c'est vrai que c'est beaucoup de changements dans la vie d'un couple, dans la vie d'une jeune fille...", a confié la reine de beauté de 2018.

Maëva Coucke a ensuite évoqué la médiatisation dont elle fait l'objet depuis le début de son règne : "Je l'entends et je le comprends : on devient une personnalité publique en tant que Miss France. Ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangée. Quand j'ai été élue, j'ai gardé l'identité de mon ex-petit ami secrète. Quand on décide de faire certains choix, de ne pas tout dire... On peut garder son petit jardin secret !"

Quoi qu'il en soit, elle se concentre aujourd'hui sur son nouveau défi : Miss monde. Le 8 décembre, elle participera en effet au concours qui se déroulera en Chine et pour lequel elle s'est préparée intensivement : "Pour ma préparation, j'ai un coach de sport, un coach d'anglais et des cours de maquillage, de coiffure et de catwalk. Il y a aussi la préparation de notre vidéo, il faut monter un projet caritatif, une cause qu'on soutient."