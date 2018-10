Maeva Coucke jalouse d'Iris Mittenaere à cause d'Anthony Colette ? Elle réagit

Maeva Coucke folle amoureuse d'Anthony Colette et furieuse contre son amie Iris Mittenaere ? Pas si vite !

Le 22 octobre 2018, nos confrères de Public écrivaient que Miss France 2018 était "folle amoureuse" du beau danseur de Danse avec les stars 9. Un employé du comité Miss France leur aurait confié qu'elle était donc en guerre contre sa partenaire Iris pour qui il aurait craqué. Une rumeur complètement fausse comme nous l'a confié Maeva Coucke.

"Ça me fait rire, cette histoire. Déjà, ça m'avait fait rire cet été puisque si on reprend les choses dès le début, on m'a prêté une relation avec Anthony Colette cet été. Je le voyais sur certaines prestations dans le Sud et j'avais fait un Superzoom [un effet Instagram qui permet de faire un gros plan, NDLR]. À partir de là, les journalistes en ont conclu qu'il se passait quelque chose entre lui et moi, alors que pas du tout. Après, je l'ai revu et on s'en était un peu amusé en mettant des story ensemble", a confié la jeune femme de 24 ans qui participera au concours Miss Monde en Chine le 8 décembre prochain.

Et de poursuivre : "Et voilà qu'il y a cette histoire qui sort. Je ne sais pas d'où elle vient mais non, je ne suis pas amoureuse d'Anthony Colette. Je ne suis amoureuse de personne. Et je ne suis pas furax non plus. Il n'y a aucune guerre entre Iris et moi. C'est son partenaire de danse, ça se passe très bien entre eux. Et ma relation avec eux deux se passe aussi très bien."

