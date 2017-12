Maëva Coucke (Miss France 2018) accusée de triche : La réponse du comité !

Maëva Coucke, qui représentait le Nord-Pas-de-Calais, a été élue Miss France 2018. Un sacre qui ne fait pas l'unanimité. À commencer par Geneviève de Fontenay qui indiquait sur CNews que de son temps le règlement de la société Miss France était clair : "Toute coloration, postiche, faux cheveux, tatouage, piercing... C'était interdit." Et d'ajouter : "Si elle est blonde et qu'elle est rousse, c'est une tricherie par rapport aux autres." Après ces déclarations, le comité de l'élection a réagi.

Auprès de nos confrères du Parisien, la nouvelle direction de la société Miss France assure que Maëva Coucke n'a commis aucune faute. En effet, "de nombreuses choses ont changé" depuis le départ de Geneviève de Fontenay en 2010. Le but ? "Adapter le concours à l'air du temps."

Parmi les points ayant évolué, la taille minimale est passée de 1m72 à 1m70 et l'interdiction de se teindre les cheveux n'est plus. "Il était normal que le règlement évolue, tout en gardant les valeurs fondamentales du concours. Une jeune fille d'aujourd'hui n'est pas la même qu'en 1981, indique la nouvelle organisation. De toute façon, même à l'époque de Geneviève, de nombreuses candidates se faisaient des balayages et se mettaient en contradiction avec le règlement..." Voilà qui est dit.