Maëva Coucke élue Miss France 2018 : Miss Nord-Pas-de-Calais est la gagnante !

L'identité de notre nouvelle Miss France 2018 a été révélée ce samedi 16 décembre à l'issue d'une cérémonie présentée par Jean-Pierre Foucault. C'est la sublime Maëva Coucke, représentant le Nord-Pas-de-Calais, qui a été élue par les téléspectateurs de TF1. Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, lui a remis alors son écharpe tandis qu'Alicia Aylies (Miss France 2017) s'est chargée de la couronner.

Miss Réunion (Audrey Chane-Pao-Kanea) été désignée quatrième dauphine. Miss Champagne-Ardenne (Safiatou Guinot) est la troisième dauphine de Miss France 2018. L'écharpe de la deuxième dauphine revient à Miss Ile-de-France (Lison di Martino). Enfin, c'est Miss Corse (Eva Colas) qui a l'honneur d'être la première dauphine de Miss France.

Âgée de 23 ans, Miss Nord-Pas-de-Calais mesure 1m76 et est étudiante en droit. Passionnée de mode et de photographie, Maëva Coucke se décrit comme persévérante et déterminée.

Notre nouvelle reine de beauté occupera un superbe appartement parisien pendant son règne et se verra également recevoir une Peugeot SUV 2008, un vélo et une trottinette à assistance électrique.

Elle a également droit à une mallette complète de maquillage en cuir Couleur Caramel, deux robes de gala uniques Pronuptia, dix montres Festina, un téléviseur à écran incurvé, un MacBook Air et un iMac 27 pouces écran Retina Fusion drive 1 To, deux billets en business pour un séjour en pension complète à Palms Springs et Los Angeles. Et enfin, celle qui succède à Alicia Aylies hérite d'une couronne sertie de pierres semi-précieuses Topaze bleues Julien d'Orcel ainsi qu'une parure en or du même créateur !