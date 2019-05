Maeva (Moundir 4) en couple avec Marvin : pourquoi elle a de nouveau craqué

Marvin et Maeva s'étaient mis en couple dans la Maison des Secrets de Secret Story 10 (en 2016). Ils avaient vécu une idylle pendant près d'un an. Mais en mars 2017, ils ont annoncé leur rupture et avaient admis auprès de leurs fans ne pas être en excellents termes. Pourtant, le jeune homme de 24 ans espérait secrètement se remettre en couple avec la candidate de 26 ans. Il a d'ailleurs participé à Moundir et les apprentis aventuriers 4 dans l'espoir de la reconquérir.

Et, comme on a pu le découvrir dans l'épisode de ce mercredi 22 mai 2019, Marvin a réussi à la séduire de nouveau. Interrogée par Purepeople, Maeva a expliqué pourquoi elle s'était laissé tenter : "On est sortis ensemble il y a trois ans, il était beaucoup plus jeune. Et lui a deux ans de moins que moi, donc évidemment pour un jeune homme de 21 ans, c'est normal de faire des erreurs et des conneries. Maintenant, j'ai craqué parce que c'est devenu un homme. Il a été juste incroyable. C'est une personne extraordinaire aujourd'hui. Je ne doutais pas qu'il allait le devenir, mais j'en ai pris plein les yeux."

Marvin et Maeva sont donc aux anges depuis qu'ils se sont réconciliés. Espérons pour eux que leur complicité les a menés loin dans l'aventure.

