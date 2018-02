Maeva Martinez, sa rupture avec Marvin : "Je ne le supportais plus"

Lors de son aventure dans Secret Story 10 (NT1), Maeva Martinez a trouvé l'amour en la personne de Marvin. Si leur idylle a duré un peu au-delà de l'aventure, les deux candidats ont finalement pris la décision de rompre. Un événement bouleversant pour la jeune femme qui a été mise dehors par le beau métisse à la suite de leur séparation et qui a été traînée dans la boue.

"Ce n'est pas le fait de rompre qui m'a fait perdre confiance en moi, c'est la façon dont ça s'est passé. Ça a été violent", a-t-elle admis lors de son interview "En toute intimité" pour Sam Zirah. Pour croire de nouveau en l'amour, Maeva a accepté de participer à La villa des coeurs brisés 3, tandis que son ex était candidat des Princes de l'amour 5. Mais tous deux n'avaient pas réussi à passer à autre chose et sont donc entrés de nouveau en contact.

Finalement, Maeva et Marvin se sont laissé une nouvelle chance. "Je me suis laissée emporter par une vague de bonnes intentions de la part de mon ex. Il a su me remettre dedans", s'est justifiée la championne de car wash. Malheureusement, leur histoire d'amour s'est une fois de plus soldée par un échec, alors qu'elle y a "vraiment cru" : "Mais je me suis rendue compte au bout de quelques semaines qu'il ne sera jamais la personne dont j'ai besoin et je ne serai jamais la personne qu'il cherche (...). Je ne supportais plus son attitude. Je n'y arrivais plus."

Marvin avait aussi beaucoup de mal à surmonter le flirt que Maeva a eu avec Julien Bert, dans La villa des coeurs brisés 3, ce qui rendait leur relation très conflictuelle. La jeune femme ne regrette pas pour autant de s'être remise avec lui.