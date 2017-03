Maéva (SS10) internée en hôpital psychiatrique ? Révélations choc !

Un nouvelle guerre semble pointer le bout de son nez dans le petit monde de la télé-réalité. Celle-ci opposera Maéva à son ancien petit ami Marvin. Après avoir dévoilé les raisons de sa seconde rupture avec la championne de car wash rencontrée dans Secret Story 10, le jeune homme a confié à Sam Zirah que son ex a fait un séjour... dans un hôpital psychiatrique.

C'est après leur aventure dans la télé-réalité de NT1 que Maéva aurait fait cette confession au beau métis : "Après Secret Story, j'ai appris qu'elle avait fait un mois d'hôpital psychiatrique dans le même établissement dans lequel était interné François-Xavier [candidat de la saison 3, décédé en août 2011, NDLR]. Je ne lui en ai pas voulu pour le mensonge, je lui en ai voulu pour l'acte car elle était internée pour des raisons graves."

Ces raisons ? Maéva aurait des accès de violence et Marvin peut en témoigner. Il aurait en effet dû faire face à ses crises à maintes reprises. "Des crises d'énervement" et de "folie" qui se manifestaient à chacune de leurs disputes : "Elle démonte tout dans la maison, elle me tape (...) J'ai été obligé d'appeler ma mère pour lui dire qu'elle appelle les pompiers s'il se passait quoi que ce soit. J'avais mal à coeur, je pensais avoir gâché ma vie, je pensais que j'allais jamais m'en sortir (...). Je partais du principe que j'étais avec une bombe à retardement mais cette bombe à retardement, je l'aime donc je ne pouvais pas me défaire d'elle (...). Je lui ai tout donné."

Pour l'heure, Maéva n'a pas encore réagi à ces déclarations. Elle a toutefois assuré sur Twitter qu'elle sortirait prochainement de son silence. Que Marvin se prépare donc !