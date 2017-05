Maggie Grace : La star de "Taken" a épousé son nouveau chéri !

Carnet blanc pour Maggie Grace. Révélée par la série Lost et connue mondialement pour son rôle dans la saga Taken au côté de Liam Neeson, l'actrice de 33 ans vient en effet d'épouser son nouveau chéri, l'homme d'affaires Brent Bushnell. Selon le magazine Us Weekly, le couple s'est marié dans la plus stricte intimité à l'occasion d'une cérémonie organisée dimanche 28 mai à La Jolla, à quelques petits kilomètres au nord de San Diego. Aucune autre information n'a pour le moment été divulguée dans la presse.

Désireuse de protéger sa vie privée après des premières fiançailles ratées avec le réalisateur Matthew Cooke il y a un an, Maggie Grace a vraisemblablement accepté la demande en mariage de son nouvel amoureux en début d'année. Début février, la presse américaine avait par ailleurs révélé que la future mariée avait été vue en train d'essayer des robes pour le jour J dans la boutique branchée Claire Pettibone, à West Hollywood.

Très amoureux, Maggie Grace et Brent Bushnell, fondateur de l'agence artistique Two Bit Circus basée à Los Angeles, s'étaient affichés pour la toute première fois le 7 février sur Instagram. À cette même époque, le duo s'était rendu ensemble à la marche des femmes organisée contre la politique de Donald Trump. Ravie d'avoir mis la main sur un homme soucieux de la cause féminine, la comédienne avait alors fait part de son enthousiasme sur les réseaux sociaux. "#LesHommesFortsSoutiennentLesFemmesFortes", pouvait-on lire. Aucun doute, ces deux-là se sont bien trouvés...