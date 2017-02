Maggie Grace fiancée : La star de Lost et Taken a retrouvé l'amour !

Un an après l'annulation de ses fiançailles avec Matthew Cooke, la jolie Maggie Grace a retrouvé l'amour. Selon les informations du magazine Us Weekly, l'actrice révélée par la série Lost : Les Disparus est même de nouveau fiancée !

La jolie blonde de 33 ans a accepté la demande en mariage de son nouvel amoureux, le businessman Brent Bushnell, et prévoirait de convoler en justes noces dans le courant de l'année. Ce samedi 4 février, elle a été aperçue en train d'essayer des robes pour ce qui devrait être le plus beau jour de sa vie dans la célèbre boutique Claire Pettibone de West Hollywood. Un témoin de la scène a rapporté qu'elle s'était excusée auprès des vendeuses pour son retard, leur expliquant qu'elle s'était rendue à Pasadena pour choisir des alliances.

Si elle n'a pas commenté ni confirmé la bonne nouvelle, la star de la saga Taken a publié une photo d'elle et son amoureux blottis l'un contre l'autre lors d'une sortie en bateau, assortie d'une citation du poète Walt Whitman : "La plus forte et tendre des chansons reste encore à chanter." Un post on ne peut plus romantique qu'elle a partagé avec ses 150 000 abonnés, sans toutefois pour l'instant dévoiler de photo de sa bague de fiançailles.

L'actrice, qui sera bientôt à l'affiche d'Aftermath avec Arnold Schwarzenegger, a rencontré son fiancé l'année dernière. Brent Bushnell est à la tête d'une agence artistique à Los Angeles, baptisée Two Bit Circus. La start-up s'est développée à vitesse grand V puisqu'il a réussi à lever 15 millions de dollars d'investissement pour son lancement.

Brent n'est pas uniquement un redoutable homme d'affaires, c'est aussi un véritable gentleman soucieux de la cause des femmes. Le mois dernier, il a accompagné Maggie à la marche des femmes contre la politique de Donald Trump, portant une pancarte sur laquelle était écrit "Je suis à ses côtés". "Les hommes forts soutiennent les femmes fortes", s'était-elle alors réjouie sur sa page Instagram. On leur souhaite que ça dure plus longtemps que ses précédentes fiançailles, avortées un an après qu'elle a décidé de s'engager.