Maïtena Biraben annonce un nouveau projet télé étonnant !

C'était l'une des animatrices phares de Canal+ pendant plusieurs années, aux commandes notamment des grands rendez-vous comme Le Supplément et Le Grand Journal. Mais à l'arrivée de Vincent Bolloré à la tête de la chaîne, Maïtena Biraben a déchanté et s'est fait licencier pour "faute grave" du fait des mauvaises audiences de son émissions. Depuis, la journaliste a rejoint les équipes radio de RMC avec à la clef sa propre émission, M comme Maïtena, une quotidienne diffusée à 15h.

Invitée dans l'émission Quotidien de Yann Barthès ce mardi 19 juin 2018, Maïtena Biraben l'assure, la télé ne lui manque pas. "Je ne dis pas que je ne referai plus de la télé, j'aime ça. Mais il n'y a plus que de vieilles idées pour des gens de plus de 66 ans qui ont perdu leur télécommande. Moi j'ai envie de faire de la télé 'neuve' pour des personnes de 30, 40, 50 ans !"

Pourtant, c'est bel et bien sur les petits écrans que nous pourront bientôt la retrouver mais dans un projet complètement différent : la comédie ! En effet, si Maïtena avait décidé de se consacrer à la radio, voilà qu'elle a trouvé un nouveau job en tant qu'actrice. La présentatrice est annoncée au casting de la fiction Alexandra Ehle, sur France 3, le temps d'un épisode. Elle donnera la réplique à Julie Depardieu, qui tient le rôle principal. Alexandra Ehle est une femme médecin légiste complètement déjantée qui mène ses propres enquêtes pour découvrir le fin mot de l'histoire. Le premier volet avait été diffusé en mars 2018.