Maïtena Biraben : Un tacle contre Canal+ et la date de son procès dévoilée !

Ce sera donc au tribunal des Prud'­hommes d'arbitrer s'il y a bel et bien eu faute grave et si Maïtena Biraben sera indemnisée. Pour rappel, elle a animé avec succès Le Supplément sur Canal+, de septembre 2012 à juin 2015. Un excellent travail qui lui a permis de s'attirer les faveurs de Vincent Bolloré et d'accéder à la présentation du Grand Journal... pendant une petite année.

En effet, la chaîne cryptée annonçait début juin par voie de communiqué de presse que la journaliste avait pris la décision de quitter le groupe afin de voguer vers de nouvelles aventures : "Maïtena Biraben a souhaité quitter la présentation du Grand Journal à la fin de la saison. Son énergie et sa passion ont nourri les émissions qu'elle a animées sur les antennes de Canal+ [Nous ne sommes pas des Anges, Les Nouveaux Explorateurs, La Matinale, Le Supplément et Le Grand Journal, NDLR]. Nous lui souhaitons un plein succès dans ses projets."

Une annonce qui ne reflétait pas la réalité comme l'avait annoncé Lesjours.fr. En effet, le site assurait que Maïtena Biraben avait été licenciée pour "faute grave" et qu'elle comptait attaquer Canal+ en justice.

L'animatrice a rebondi depuis son départ de l'émission – qui a fait ses adieux le 3 mars dernier – puisqu'elle fera son retour l'été prochain avec un magazine sociétal, diffusé sur la chaîne suisse RTS où elle avait fait ses premières armes. À ce jour, dix numéros sont prévus.