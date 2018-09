Maïtena Biraben : La grosse somme que devra lui verser Canal+

Maïtena Biraben a commencé la journée avec le sourire. Comme le rapporte L'Express, Canal+ a été condamné par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) à verser plus de 3,4 millions d'euros à l'ex-animatrice du Grand Journal (en 2015) pour l'avoir licenciée en 2016 sans "cause réelle" ni "sérieuse".

Dans le détail, l'animatrice de RMC âgée de 51 ans touchera "38 456,22 euros de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 3845,62 euros de congés payés afférents, 162 500 euros d'indemnités de préavis et 16 250 euros de congés payés afférents, 138 356 euros d'indemnités de licenciement, 2 550 000 euros d'indemnités contractuelle de rupture, 510 000 euros d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1000 euros d'article 700" comme l'écrivent nos confrères. Il se peut que Canal+ fasse appel à cette décision. Pour l'heure, la chaîne ne s'est pas encore exprimée.

Pour rappel, licenciée pour faute grave en 2016, Maïtena Biraben avait décidé d'attaquer le groupe devant le conseil des prud'hommes. Elle accusait Vincent Bolloré de "licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse", lui réclamant plus de 4 millions d'euros d'indemnités de dommages et intérêts et de préjudice moral lors de l'audience qui s'est déroulée le 25 juin 2018, à Boulogne-Billancourt.