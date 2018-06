Maïtena Biraben licenciée : La somme énorme qu'elle réclame à Canal+ !

Le 28 juin 2016, Maïtena Biraben présentait le tout dernier numéro du Grand Journal sur Canal+. La présentatrice avait ensuite été licenciée pour faute grave. Elle avait donc décidé d'attaquer devant le conseil des prud'hommes la chaîne de Vincent Bolloré qu'elle accuse de "licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse". C'est ce lundi 25 juin 2018 que l'audience a eu lieu à Boulogne-Billancourt.

Présents à l'audience, nos confrères du journal L'Express ont révélé que Maïtena Biraben réclamait plus de 4 millions d'euros d'indemnités de dommages et intérêts et de préjudice moral à Canal+. Cette somme se base en partie sur le salaire qu'elle percevait en 2016 qui a été révélé par son avocate : "C'est un CDI écrit. Le salaire annuel est de 650 000 euros, 50 000 euros sur 13 mois. S'y ajoute une prime de présence de 360 000 euros brut, ce qui fait une moyenne mensuelle de 84 167 euros brut."

"Je réclame un total de 34 456,22 euros pour mise à pied, 162 500 euros de préavis et 16 250 euros de congés payés afférents, 138 260 euros d'indemnités de licenciement, 2 150 000 euros d'indemnités de rupture, 1 010 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 000 euros pour préjudice moral, la condamnation à l'affichage du jugement et 10 000 euros d'articles 700 [soit un total de 4 011 476,22, NDLR]", a ajouté l'avocate de Maïtena Biraben.

L'avocate de Maïtena Biraben a affirmé que sa cliente avait signé un contrat avec Canal+ en cas de rupture : "On est début juillet, l'émission reprend le 7 septembre 2015. Le 'mercato' est terminé, Maïtena est convoquée au siège de Vivendi, avenue de Friedland. Maïtena hésite car au Supplément, tout se passe bien. Elle assure la charge de famille de cinq personnes, elle n'a pas le droit de se tromper. Vincent Bolloré la veut absolument à ce poste et lui propose 2 150 000 euros en cas de rupture. Son slogan d'alors est : 'Maïtena et moi jusqu'en 2022.' Rassurée sur le plan personnel, Maïtena accepte. Elle fait confiance." Mais, cela ne se passera pas comme prévu... Le verdict sera rendu le 27 septembre 2018.

Maïtena Biraben officiait chez Canal+ depuis 2004. Elle avait animé les émissions Nous ne sommes pas des anges (2004-2006), Les Nouveaux Explorateurs (2007-2008), Les Grandes Vacances de Canal+, Têtes de mioches (2007 sur Canal+ Décalé), Planète 2048 (2008), La Matinale (2008-2012), Le Supplément (2012-2015) et Le News Show (2013) avant de succéder à Antoine de Caunes à la présentation du Grand Journal (2015-2016).