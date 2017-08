Maître Gims à la conquête du marché américain : "Ils vont me connaître"

Après avoir raflé les disques d'or en France et à travers l'Europe, Maître Gims se concentre sur de nouveaux projets tout aussi ambitieux.

Comme il l'a confié sur son compte Snapchat mardi 1er août, le chanteur de 31 ans a désormais pour objectif de partir à la conquête de l'Amérique, et surtout des États-Unis. Preuve en est, l'interprète des albums Subliminal et Mon coeur avait raison a dévoilé le nom de sa première ballade en anglais, It Is Done. Celle-ci n'est toutefois pas encore disponible sur les plateformes de téléchargement légal.

Très actif sur Snapchat, le mari de la pétillante DemDem (la mère de ses quatre enfants) a également publié plusieurs messages échangés avec ses abonnés, tous américains. "Frère tu es le meilleur chanteur que j'ai vu aux États-Unis. Je t'aime tellement, essaye de venir à Miami", a écrit un fan, "Comparé à d'autres rappeurs, tu es sérieusement le meilleur des meilleurs. J'aime ce que tu fais. J'adorerais te voir en concert à NYC", a glissé un second, "Viens à Orlando STP maître", exhorte un troisième. Ce à quoi le principal concerné promet : "Bientôt." Sur un énième message, Maître Gims assure à l'un de ses admirateurs qu'il va percer outre-Atlantique. "En tout cas, ils vont me connaître", a-t-il écrit.

En août 2016, l'ex-membre de Sexion d'Assaut avait déjà fait part de sa volonté de conquérir le marché américain dans un entretien vidéo accordé au site Rapelite.com. "La France est un marché prestigieux mais mes ambitions sont devenus trop grandes. (...) Il faut toujours pousser, chercher plus loin. (...) J'aimerais bien chanter en anglais. Je kifferais arriver de moi-même avec un morceau lourd, arriver de là-bas, pas que la chanson soit déjà connue ici", avait-il entre autres déclaré.