Maître Gims sans lunettes pour se dévoiler torse nu et musclé

Interrogé sur le port constant de ses lunettes de soleil un an auparavant dans On n'est pas couché (France 2), Maître Gims s'était expliqué : "ll faut savoir que je suis plus souvent sans lunettes qu'avec lunettes. C'est au travail que je les mets. Au début, ce n'était pas un accident, mais c'était pour faire stylé. C'est stylé d'avoir des lunettes quand on rappe, ça donnait un air. Au fil du temps, c'est un peu devenu mon personnage et j'ai un peu appris à accepter ce personnage-là, et je me suis rendu compte que ça pouvait être une protection pour plus tard. Et c'est un peu une protection aujourd'hui."