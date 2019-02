Malia Obama, 20 ans : Festive en bikini, elle trinque au rosé avec ses amies

Quand elle ne bûche pas sur les bancs de la prestigieuse université d'Harvard, où elle est inscrite en droit, Malia Obama savoure sa jeunesse comme il se doit ! La jeune femme a ainsi pris la direction de Miami, au cours du week-end du 16 et 17 février 2019.

C'est une Malia Obama très souriante et décontractée qui a été repérée au bord de la piscine de l'hôtel cinq étoiles Setai, à Miami, en Floride. La fille aînée du populaire ancien président démocrate Barack Obama et de la First Lady Michelle Obama – attendue en France le 16 avril pour la promo de ses mémoires Becoming : Une Conversation Intime avec Michelle Obama – était absolument renversante en bikini, profitant du soleil. Mais, ce qui a surtout retenu l'attention des médias américains, c'est le fait qu'elle s'amusait avec ses copines... en buvant du rosé ! Rien de bien grave à cela mais la demoiselle n'a que 20 ans et, aux États-Unis, l'âge légal pour consommer de l'alcool est fixé à la majorité, soit 21 ans. Elle les aura officiellement le 4 juillet prochain...

Ce n'est pas la première fois que Malia Obama est vue en train de faire quelque chose de répréhensible pour son âge : elle avait déjà été chopée avec un joint à la main. Ce nouveau moment de détente, elle semble avoir choisi de ne le passer qu'entre filles puisque son chéri anglais Rory Farquharson n'était pas dans les parages.

Thomas Montet