Malia Obama amoureuse : Flagrant délit de baisers à Harvard !

Le temps des premières amours est arrivé pour Malia Obama ! Membre de la promo 2021 de la prestigieuse université d'Harvard, la charmante étudiante américaine de 19 ans ne fait pas parler d'elle pour ses résultats scolaires mais parce qu'elle batifole en dehors du campus.

Pour la toute première fois, la fille de Michelle et Barack Obama a été repérée en train d'embrasser un garçon, un flagrant délit de bisous capté en images et dévoilé par TMZ. Le couple s'est ouvertement affiché le 18 novembre dernier à l'occasion d'un match de football opposant l'équipe d'Harvard à celle d'une autre prestigieuse université, Yale. La rencontre s'est déroulée à New Haven, dans le Connecticut.

Pour l'heure, l'identité du petit-ami n'a pas encore été dévoilée mais cela ne saurait tarder. Les photos publiées ne montrent l'étudiant que de dos. À en croire le lion dessiné sur le dos de son pull, il fréquente également l'université d'Harvard ou soutient au moins son équipe de football.