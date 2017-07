Malia Obama fête ses 19 ans : "Personne n'a bu..."

Malia Obama a fêté son 19e anniversaire, au cours du week-end du 1 et 2 juillet, à Montauk, dans l'État de New York. La fille aînée de l'ancien président américain Barack Obama, en stage dans la Grosse Pomme, était entourée d'une bande d'amis et, apparemment, tout le monde a respecté l'interdiction de consommer de l'alcool avant 21 ans...

Comme le rapporte la Page Six du New York Post, Malia Obama, de retour sur le sol américain après une escapade familiale de plusieurs jours en Asie, a donc fêté ses 19 ans - avec un peu d'avance car elle est née le 4 juillet - avec ses copains. La petite troupe avait investi le domaine de Surf Lodge, les pieds dans le sable de la côte Est, et s'est contentée d'un simple dîner avec de la musique. Un brownie sur lequel étaient posées des bougies a été servi au dessert. "Personne n'a bu", a affirmé une source présente sur place. Une affirmation un peu difficile à croire puisque Malia a déjà été repérée dans le passé un verre d'alcool à la main ainsi qu'avec un joint...

La source relate : "Ils ont dansé et voulaient monter le son de la musique. C'était fou comme elle avait l'air normale et simple. Les gens n'arrêtaient pas de dire que les Services Secrets étaient là mais ils étaient très discrets. Je ne pense même que les gens ont réalisé que Malia était là." La jeune fille, soeur aînée de Sasha (15 ans), doit reprendre les cours à la prestigieuse université de Harvard à l'automne prochain.

Thomas Montet