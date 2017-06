Barack Obama : En vacances en famille, direction l'Indonésie

Depuis qu'il a rendu son tablier en janvier dernier, l'ancien président américain Barack Obama profite de son temps libre. Sa grande passion ? Les voyages ! Après une escapade avec sa femme Michelle dans les Iles Vierges et un saut en Italie, tout le clan Obama découvre actuellement l'Indonésie.

Certes, quand il était président, il a énormément voyagé à bord de Air Force One, mais quand on est le leader de la première puissance mondiale, on n'a pas franchement le temps de faire du tourisme. Alors, depuis qu'il a cédé sa place au très controversé Donald Trump – à qui il a quand même envoyé un tacle pour sa volonté de mettre fin à l'Obamacare –, il en profite ! Le 28 juin, il était ainsi repéré avec son épouse et leurs filles, Malia (18 ans), visiblement libérée de son prestigieux stage new-yorkais, et Sasha (16 ans), visitant le temple hindou Tirta Empul à Bali puis le temple Borobudur sur l'île de Java.

Le 29 juin, on pouvait voir la famille Obama visitant la réserve nationale Becici Pine à Yogyakarta puis au temple de Prambanan. Le séjour du président et de ses proches doit durer dix jours. Ils devront ensuite regagner Washington.

