Malia Obama : Demandée en mariage sur son lieu de travail !

Malia Obama effectue actuellement un stage au sein de la société de production Weinstein Company, à Manhattan et, jusqu'à présent, tout se passait bien. Mais le 10 avril, la jeune fille de 18 ans a été surprise par un homme qui voulait lui demander sa main !

Comme le rapporte le New York Daily News, un individu de 30 ans répondant au nom de Jair Nilton Cardoso a été arrêté par les services secrets après s'est introduit dans le bâtiment de la société, le 10 avril puis avoir à nouveau tenté le 12. Il avait réussi une première fois à se faufiler jusqu'à un bureau et, sur la paroi en verre, il avait collé l'affiche suivante : "Veux-tu m'épouser ?" Deux jours après, il était de retour au pied de l'immeuble à côté de celui où travaille Malia Obama et a été rapidement repéré par les agents de sécurité.

Toujours sous la protection des services secrets, les agents en charge de la sécurité de la fille de Barack Obama ont décidé de s'occuper eux-mêmes de l'individu car il était connu pour avoir tenté à plusieurs reprises de rentrer dans la Maison Blanche. Après l'avoir gardé plusieurs heures, ils ont estimé que son état mental nécessitait une prise en charge dans un hôpital où il a été transféré.

Thomas Montet