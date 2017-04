Malika Ménard, dévastée par un triste événement : "Je vous demande pardon..."

Depuis plusieurs semaines, Malika Ménard s'entraînait durement. Désireuse d'affronter le parcours du combattant du Mud Day en compagnie de Sylvie Tellier ce 29 avril 2017, l'ex-Miss France 2010 aujourd'hui âgée de 29 ans a dû renoncer dans la dernière ligne droite...

C'est sur son compte Instagram que l'ancienne reine de beauté a pris le temps de s'en expliquer samedi matin. "Je devais ce matin être au Mud Day pour lequel je me préparais depuis plusieurs semaines, avec enthousiasme. Je me réjouissais de ce moment. Mais le ciel s'est assombri et tout est devenu triste", a-t-elle commencé à expliquer en commentaire d'une photo de mère agitée sous un ciel nuageux. Et de poursuivre sa prise de parole : "Depuis 24h un être très cher à mon coeur a besoin de moi et je dois être présente, avant qu'il ne soit trop tard. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop et que vous pourrez comprendre. Je me dois d'être en Normandie auprès d'elle... Je vous demande pardon et je vous embrasse."

Bien entendu, les admirateurs de Malika ont aussitôt rassuré la jeune femme. "Comment pourrait-on t'en vouloir ? Tu es juste parfaite", "Sois présente pour cet être qui est si cher à tes yeux <3", "Personnellement, je te comprends très bien", "Plein de courage, Malika", "Courage dans ces moments difficiles", pouvait-on lire dès les toutes premières réactions à la publication.

Courage Malika !