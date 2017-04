Sylvie Tellier en bikini : Silhouette parfaite pour un week-end de rêve

En tant que coach de Miss, la pétillante maman de deux enfants (Margaux, 3 ans et Oscar, 7 ans) se doit d'être irréprochable et elle l'est. Elle s'est récemment lancée un nouveau défi qui lui demande d'être dans une forme de championne : participer à la nouvelle édition du Mud Day qui se déroule les 29 et 30 avril prochain. La femme de 38 ans se soumettra au parcours avec une autre ancienne Miss France, la très jolie Malika Ménard. En attendant de se rouler dans la boue et d'arriver au bout des 13 kilomètres de cette course, Sylvie Tellier s'entraîne assidûment. Le sport, une alimentation saine et un peu de détente, voilà son régime pour être au top.