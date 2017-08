Malika Ménard, divine en bikini à Ibiza : Ses admirateurs ravis...

Malika Ménard (30 ans), ex-Miss France 2010, profite actuellement de vacances bien méritées sous le soleil espagnol.

Mercredi 2 août 2017, celle qui est devenue l'animatrice estivale de Dans les secrets de... sur NRJ12 s'est dévoilée absolument resplendissante de beauté sur son compte Instagram alors qu'elle semblait bronzer non loin d'une piscine à Ibiza, au sein de l'établissement Destino.

Simplement vêtue d'un bikini blanc très graphique avec des bandes blanches mettant en valeur sa jolie silhouette, Malika a fait sensation en s'exhibant allongée dans une pose nonchalante des plus glamour. Bien entendu, les internautes n'ont pas attendu longtemps avant de saluer l'initiative de l'ex-reine de beauté. "Un corps de rêve et toujours cette classe, t'es la meilleure Malika !", "On s'épouse quand ?", "Il y a encore des sirènes à Ibiza ? J'en apprends tous les jours", "Oulala. Sublime. Bronzage parfait. Silhouette de rêve quoi", "Je peux être ton chéri ?", pouvait-on lire parmi les centaines de commentaires laissés sous la photo sexy.

Le 9 juillet dernier, Malika Ménard s'attirait déjà de nombreux commentaires de la part des internautes en prétendant se trouver "cheum à la race" sur un cliché – pourtant ravissant – immortalisé dans les rues de Paris.