Malika Ménard, animatrice sur NRJ12 : "Ma grand-mère aurait été fière de moi"

Malika Ménard nous donne à tous rendez-vous. Jeudi 15 juin dès 22h30, l'ex-Miss France de bientôt 30 ans présentera son premier numéro du nouveau magazine Dans les secrets de... sur NRJ12.

En amont de cette diffusion, la sublime célibataire a accepté de répondre à toutes les questions de Purepeople.com... Que ce soit à propos du standing à tenir quand on est une ancienne reine de beauté ou, dans un registre bien plus personnel, à propos de la toute récente disparition de sa grand-mère Colette, Malika nous a répondu avec beaucoup de classe et d'à-propos.

Votre amie Rachel Legrain-Trapani, ex-Miss France, a récemment poussé un coup de gueule sur Instagram. Selon elle, certains internautes se permettent des commentaires déplacés sur sa silhouette dix ans après son sacre... Ressentez-vous vous aussi cette pression sur les réseaux sociaux ?

"Rachel, c'est l'une de mes meilleures amies. Elle dort chez moi en ce moment et c'est une des ex-Miss France dont je suis le plus proche. Elle ne m'avait pas parlé de sa publication avant de la poster et quand je l'ai vue je lui ai dit : 'Écoute, je trouve que ton idée était excellente, ça fait bien !' Oui, on a gagné un titre de Miss France mais le temps passe, on n'est pas toujours au top, oui on peut prendre des kilos et être jolie et se sentir bien dans sa peau comme ça. C'est une maman sublime quoi qu'il arrive ! On est soumises à une certaine pression. Les gens peuvent parfois nous commenter même en face à nous, comme si on n'entendait pas, donc c'est vrai qu'en tant qu'ex-Miss, tu peux moins sortir en jogging et pas maquillée..."

En parlant de look et de silhouette, à l'aube de l'été, quels sont tes secrets minceur et bien-être ?

"Là, il faut faire attention à sa ligne, moi en ce moment, il faut que je me surveille. Il faut faire beaucoup de sport ! Parce que l'été, c'est quoi ? L'été, c'est d'être en maillot ! Et si on n'a pas le temps de faire tout ça, on choisit juste le maillot qui met en avant les atouts et qui cache les défauts ! C'est la mode des maillots de bains une pièce resserrés à la taille qui permettent de se cacher un petit peu si l'on ne s'aime moins en ce moment."

Sur un terrain plus personnel, vous avez adressé une lettre très touchante à votre grand-mère récemment disparue sur les réseaux sociaux, où vous parlez de sa légèreté, de son sourire, de son tempérament... Comment vivez-vous son absence au quotidien ?

"C'est très difficile, surtout là en pleine promotion. Parce que ma mamie, elle suivait tout sans exception. Elle me grondait si je ne lui disais pas tout ce que je faisais. Elle aurait été super contente de regarder l'émission sur NRJ12, en plus je travaille sur France 3 Normandie, elle habitait Cherbourg... Souvent sur France 3, quand on prend l'antenne le matin, je suis triste parce que je sais que tous les matins elle aurait regardé, j'aurais pu lui faire des petites dédicaces... Elle était trop heureuse d'être la mamie de Miss France. Ça a changé sa vie... Je l'ai vu quand on est sorti de l'église à l'enterrement. Le nombre de personnes qui sont venues me voir pour me le dire... C'était quelqu'un de super positif. Tout ce que tu fais, elle va l'accepter sans aucun jugement. Elle aimait la vie, et surtout, et c'est ça qui manque, elle nous aimait et elle le répétait tout le temps. Ça fait deux mois qu'elle est partie et pour l'instant, ça me fait juste comme si on ne s'était pas vus depuis longtemps... mais c'est vrai que ça me fait de la peine qu'elle ne puisse pas voir tout ça. C'était ma fan number one, elle venait sur les tournages..."

Retrouvez Malika Ménard Dans les secrets de... ce jeudi 25 juin à 22h30 sur NRJ12 !