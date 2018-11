Mandy Moore : La star de This Is Us remariée, tous les détails !

À quelques semaines de Noël, Mandy Moore a déjà des étoiles dans les yeux ! La star de 34 ans, qui incarne le personnage de Rebecca dans la série acclamée This Is Us, s'est mariée dimanche 18 novembre 2018, rapporte le site E! News.

Selon une source proche, la cérémonie s'est tenue dans le jardin de la maison de Mandy Moore, à Los Angeles, peu après le coucher du soleil. Un mariage en petit comité, avec la famille et quelques proches amis. "Il y avait un tout petit groupe, environ 50 personnes", a raconté la source. Le thème du mariage était "très bohème" avec de grands tapis partout au sol jusqu'à l'autel et des compositions florales "magnifiques" dans lesquelles on pouvait voir de grandes plumes.

Après la cérémonie unissant Mandy Moore et le chanteur de 33 ans Taylor Goldsmith, tous les invités se sont rendus à l'établissement The Fig House, dans le quartier de Highland Park et on pouvait voir Minka Kelly, Wilmer Valderrama, Milo Ventimiglia, Chrissy Metz ou encore Sterling K. Brown, Jackson Brown, Jonathan Rice, Blake Mills, Lenny Goldsmith... Ils ont eu droit à un large buffet de chez Room Forty incluant "de la viande, des plats végétariens, de la nourriture crue, du fromage, de la charcuterie et beaucoup plus" ainsi qu'une fontaine de whisky et du vin. Quant à la traditionnelle pièce-montée de mariage, elle était remplacée par douze gâteaux différents !

Mandy Moore avait déjà été mariée de 2009 à 2016 au chanteur Ryan Adams.

Thomas Montet