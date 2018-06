Manon Marsault, son accouchement diffusé sur W9 : La raison surprenante dévoilée

Moins d'un mois après avoir donné naissance à son fils, le petit Tiago, Manon Marsault fait son retour à l'antenne. Et la jeune maman ne sera pas seule ! Dès ce vendredi 15 juin 2018, W9 diffuse le docu-réalité Manon + Julien = Bébé Fraté durant lequel des images intimes, notamment celles de l'accouchement, seront diffusées. Interrogée par nos confrères du magazine Public, la jolie brune se livre sur les raisons de ce choix.

"Dans tous les cas, je voulais filmer mon accouchement, lance la jeune femme. C'est une tradition, on fait ça de génération en génération dans ma famille. Ensuite, c'est pour nos fans, ils ont été bienveillants alors on a voulu partager notre bonheur avec eux."

À l'antenne de W9, les fans du célèbre couple des Marseillais découvriront alors les coulisses de la naissance du petit Tiago. Mais, à quelques heures de la diffusion, Manon Marsault se livre sur son état d'esprit au moment où elle s'apprêtait à accueillir son fils : "J'ai beaucoup stressé, je ne savais pas si j'en étais capable !" Finalement, grâce à la péridurale, "tout s'est bien passé". "Julien a été très courageux, il m'a surprise, je ne pensais pas qu'il allait assister à l'accouchement", poursuit-elle.

D'ailleurs, depuis l'arrivée de leur petit garçon, Manon Marsault et Julien Tanti sont aux anges. "Je suis épanouie. Je passe mon temps à sourire toute seule. Je sens un réel changement, l'arrivée de ce bébé m'a apaisée. Julien a évolué aussi, que ce soit avec moi ou avec le bébé, il n'est qu'amour !", lance l'heureuse maman. Et d'ajouter que, les premiers jours après la naissance de Tiago, Julien "n'a pas arrêté de pleurer de joie". "Il pleurait même plus que le bébé ! Là, ça va un peu mieux, ça fait 24 heures qu'il n'a pas pleuré", s'amuse-t-elle.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Public, en kiosques ce vendredi 15 juin 2018.