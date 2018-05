Manon Marsault et Julien Tanti parents : Leur fils Tiago est né !

Avant cela, Julien dévoilait des vidéos Snapchat dans lesquelles ont découvrait que Manon montait des escaliers, nettoyait les carreaux ou dansait afin d'accélérer le travail.

Pour rappel, c'est fin octobre que les tourtereaux avaient annoncé l'heureux événement en dévoilant une photo sur laquelle Julien formait un coeur avec ses mains, au niveau du ventre de Manon. "Nous pensions attendre encore un peu pour vous en parler mais nous avons envie de partager avec vous notre bonheur. C'est avec joie et le coeur rempli d'amour que nous nous préparons à devenir parents... un petit fraté va bientôt venir illuminer nos vies. #amour #petitoupetitefraté #marseillais #lesplusheureuxdumonde", avaient écrit la rivale de Liam Di Benedetto et son homme Par la suite, ils se sont plus à partager les joies et les peines de la jeune femme sur les réseaux sociaux.

"Dans les premières minutes, quand je l'ai appris, j'ai pleuré. Ni de tristesse ni de joie, mais d'angoisse. Les premières minutes, ça a été une angoisse. Depuis, ce n'est que de la joie. J'ai un peu peur, mais je m'adapte", nous avait expliqué la jeune maman quand on l'a interrogée sur son ressenti le jour où elle a appris qu'elle allait donner la vie. Elle s'était ensuite réjouie de ne pas avoir de maux de grossesse particulier.