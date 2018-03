Manon Marsault et Julien Tanti : Le prénom de leur fils dévoilé

Manon Marsault attend un heureux événement. La candidate des Marseillais Australia (W9) attend son premier enfant, fruit de ses amours avec Julien Tanti. Et elle n'hésite pas à partager les joies de sa grossesse sur les réseaux sociaux. Dernière nouvelle en date ? Le prénom de son fils.

On vous rassure, il ne s'appellera pas Donatello comme le futur papa le souhaitait. Le couple a opté pour... Tiago. "Après des mois d'attente, je vous révèle le prénom du bébé. Ce n'est pas Donatello. C'est Tiago. Je trouve ça trop mignon et Julien Tanti Plein adore ça aussi. Et vous qu'en pensez-vous ?", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle. Un choix qui a fait l'unanimité. Nombreux sont en effet les internautes qui ont validé ce prénom.