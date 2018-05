Manon Marsault très enceinte et fatiguée : Son visage marqué inquiète ses fans

Manon Marsault et Julien Tanti vont bientôt pouvoir serrer leur fils Tiago dans leurs bras. Mais en attendant son accouchement, la belle starlette des Marseillais (W9) accuse le coup...

En effet, comme on a pu le voir sur le compte Instagram de Julien Tanti ce 10 mai 2018, la jolie future maman semble extrêmement fatiguée par sa condition. Les traits tirés, très cernée et allongée sur un canapé, Manon offre un regard presque triste à ses admirateurs alors qu'elle s'appuie contre l'épaule de son chéri...

Bien entendu, les fans du couple de télé-réalité ont aussitôt remarqué la mine des mauvais jours de la bombe des Marseillais. "Ça sent la fin, courage ! Je voudrais pas vous déprimer mais le plus dur arrive et c'est pas l'accouchement !", "Tu m'as l'air très fatiguée Manon, repose-toi bien", "La pauvre, ça doit être super long pour elle", "Courage Manon, tu semble être vraiment épuisée", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, c'est fin octobre que les tourtereaux avaient annoncé l'heureux événement en dévoilant une photo sur laquelle Julien formait un coeur avec ses mains, au niveau du ventre de Manon. "Nous pensions attendre encore un peu pour vous en parler mais nous avons envie de partager avec vous notre bonheur. C'est avec joie et le coeur rempli d'amour que nous nous préparons à devenir parents... Un petit fraté va bientôt venir illuminer nos vies. #amour #petitoupetitefraté #marseillais #lesplusheureuxdumonde", avaient écrit la rivale de Liam Di Benedetto et son chéri.