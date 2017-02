Manuel Valls de retour à une soirée punchy, avec Alain Pompidou et sa femme

Depuis sa défaite contre Benoît Hamon à la primaire de gauche, Manuel Valls s'est montré particulièrement discret. L'ancien Premier ministre de François Hollande, qui avait pour ambition de le remplacer à l'Élysée, s'est octroyé quelques jours de vacances du côté de l'Espagne, pays qu'il connaît très bien puisqu'il est né à Barcelone.

Il y a deux jours, Libération se demandait "Mais au fait, que devient Manuel Valls ?", et révélait que l'homme de gauche de 54 ans, marié à Anne Gravoin, était parti en vacances. "Totalement déconnecté, en vadrouille incognito entre Madrid et Séville avec ses enfants" – Alice, Ugo, Benjamin et Joachim –, l'ex-chef du gouvernement s'est ressourcé dans son pays natal.

Rentré en fin de semaine dernière, Manuel Valls est réapparu hier soir (jeudi 23 février) à Paris lors d'un événement qui n'avait absolument rien à voir avec la sphère politique. Il a assisté aux World Series of Boxing organisés à la salle Wagram, compétition de boxe qui a vu s'affronter la France et l'Angleterre.

Pour cette nouvelle édition, le champion olympique 2000, vice-président de la Fédération française de boxe (FFB) et président de l'APB (compétition pro qualificative olympique), Brahim Asloum a rempilé en constituant une équipe baptisée "Fighting Roosters".

Si le boxeur et coach des stars n'a pas réitéré l'exploit de s'imposer avec sa team, il a pu compter sur la présence de nombreux spectateurs de renom, Manuel Valls tout particulièrement captivé, mais aussi Alain Pompidou et sa femme Nicole. Le fils adoptif de l'ancien président de la République George Pompidou et son épouse ont bien volontiers pris la pose durant le photocall, rejoints par le boxeur Souleymane Cissokho. Alain Pompidou n'est pas le seul à être venu accompagné, l'acteur Tomer Sisley a été aperçu avec sa charmante fiancée Sandra Zeitoun. Le couple s'est montré très complice durant la soirée également marquée par la présence des comédiens Ramzy Bedia et Frédéric Chau (Qu'est ce qu'on a fait au bon dieu ?), mais aussi des sportifs Cyrille Maret (judo) et Ladji Doucouré (athlétisme). Tous ont assisté à la défaite des "Fighting Roosters" de Brahim Asloum contre la franchise anglaise des "British Lionhearts" qui s'est imposée 3 combats à 2.