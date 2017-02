Benoît Hamon inquiet pour ses filles : "Elles ne sont pas préparées"

Il est un sujet que Benoît Hamon n'aime pas commenter, sa vie privée. Le candidat de la gauche à l'élection présidentielle n'a pourtant pas pu y échapper hier (mardi 14 février) lors de son passage dans l'émission C à vous sur France 5.

Si l'ancien ministre de l'Éducation a largement évoqué son programme politique, ses adversaires directs, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, la question concernant sa famille n'est arrivée qu'à la toute fin de son intervention. Changement de comportement et durcissement du ton pour Benoît Hamon.

Visiblement agacé d'être sans cesse questionné sur sa compagne, Gabrielle Guallar, qui a toujours voulu rester discrète, le candidat s'énerve de savoir ses deux filles traquées par les médias. "Là où c'est insupportable, c'est pour mes filles. Parce que même floutées, on les reconnaît. Elles ne sont pas préparées à cela", a-t-il déploré. "J'accepte une partie des servitudes liées à l'exposition, y compris la transparence sur mon patrimoine, sur mes revenus. (...) La question qui se pose, c'est 'faut-il à un moment qu'on nous voie une fois ensemble pour qu'on nous foute la paix ?'", s'est questionné l'ancien député européen, député de la onzième circonscription des Yvelines depuis 2012.

Benoît Hamon a tenu à rappeler que sa compagne – qui occupe actuellement le poste de responsable des affaires publiques chez LVMH – a bâti sa carrière seule. "Son métier ne doit rien à ce que je suis, ce que je fais. (...) Ce n'est pas forcément un avantage d'avoir quelqu'un qui est très exposé quand on est sur des fonctions comme les siennes", a-t-il confié.

Pour preuve de l'extrême discrétion de Gabrielle Guallar, la plupart de ses collègues chez LVMH ne savaient même pas qu'elle partageait la vie de Benoît Hamon depuis des années. Ils sont pacsés et parents de deux petites filles, de 10 ans (Liv) et 6 ans (dont on ignore le prénom).