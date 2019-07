Manuela Lopez atteinte d'un cancer de la peau : des photos choc' dévoilées

Récemment, une autre actrice des Mystères de l'amour a annoncé avoir été victime d'un nouveau cancer de la peau. "Pfffff encore un cancer ! Opération aujourd'hui pour m'enlever mon 4e cancer de la peau... Cette fois-ci, c'est l'oreille qui est touchée par un carcinome. Rien de très grave, car pris à temps par mon super dermatologue, Dr Skaria à Vevey. Moralité : si vous avez une lésion qui ne se guérit pas, qui saigne et croûte pendant plus de six semaines, filez vous faire dépister ! #cancerdelapeau #prevention #cremesolaire #soleil #sun", a écrit Carole Dechantre (qui joue Ingrid) en légende d'une photo d'elle à l'hôpital, avec une mine triste, le 18 juin dernier.

Pour rappel, Manuela Lopez souffre de cardiomyopathie aiguë, une maladie incurable. Interrogée par Télé Star en novembre 2018, elle avait donné des nouvelles de son état de santé. "J'ai failli y passer l'année dernière. J'ai fait une crise cardiaque. Cet accident m'a poussée à réfléchir à mes envies. J'ai aussi fait une pause dans ma carrière pour protéger ma famille et surtout mon fils Paolo, qui a désormais 13 ans. (...) Pour l'instant, aucune opération n'est prévue, car je suis encore jeune. Je dois prendre des médicaments et me reposer", avait confié celle qui jouait Adeline dans Hélène et les garçons.