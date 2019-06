Carole Dechantre (Mystères de l'amour), un nouveau cancer : ses révélations

Comme Carole Dechantre l'a précisé, ce n'est pas la première fois qu'elle doit affronter cette situation. En 2014, elle a annoncé être atteinte d'un cancer de la peau. "Me voici donc après cinq biopsies de dépistage du cancer de la peau. Un est positif. L'opération sera prévue en mars. C'est mon 2e carcinome basocellulaire en moins d'un an. C'est un cancer très répandu qui se soigne bien s'il est pris à temps. L'excès de soleil dans mon enfance en est sûrement la cause.... Protégez-vous du soleil et faites-vous dépister, c'est vraiment important", écrivait-elle. En février. Un mois plus tard, elle annonçait que son opération s'était bien passée.

Son combat s'est poursuivi en novembre 2017. Elle avait une fois de plus été opérée et avait donné quelques détails de cette intervention. Le chirurgien avait utilisé la technique de Mohs, qui "consiste à retirer la tumeur par petites couches jusqu'à ce qu'il ne reste plus de cellules cancéreuses". "Ça permet de retirer le moins de peau possible, ce qui devrait normalement me faire une cicatrice très discrète au front. On verra bien, au pire le maquillage fait des miracles...", précisait-elle.