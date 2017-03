Marc Anthony : A peine divorcé, il officialise avec sa nouvelle chérie de 21 ans

Alors que sa carrière est toujours autant couronnée de succès, Marc Anthony est également un homme qui a énormément la cote auprès de la gent féminine.

Preuve en est, l'auteur-interprète de 48 ans a d'ores et déjà une nouvelle femme dans sa vie, quatre mois après l'officialisation de sa rupture avec sa quatrième épouse, Shannon De Lima (29 ans). Alors que son divorce a été prononcé le mois dernier, le chanteur américain a profité d'un gala organisé mardi 21 mars à New York pour officialiser sa romance avec la belle Mariana Downing.

Âgée seulement de 21 ans, la jeune femme exerce la profession de mannequin et affiche évidemment, il va sans dire, un joli minois et une plastique de rêve. Vêtue d'une longue robe blanche brodée qui mettait en valeur sa longue silhouette, la nouvelle compagne de l'ex-mari de Jennifer Lopez était tout simplement radieuse sur le tapis rouge, accrochée au bras de son amant.

Lui-même très élégant dans un costume marine, le père des jumeaux Max et Emme (9 ans) n'a pas boudé son plaisir devant les caméras. Car avec Mariana, qu'il fréquente désormais depuis tout juste quelques semaines, c'est déjà du sérieux. "Ils sont très amoureux et inséparables. Ils sont toujours ensemble", a déclaré un indiscret au Page Six. Certains regards ne trompent pas, en tout cas.