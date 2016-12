Marc Anthony et Shannon De Lima : "Mariage cassé", divorce lancé...

Quelques semaines après l'annonce de sa séparation, Marc Anthony s'apprête à vivre un troisième divorce ! Le chanteur a officiellement déposé une demande en ce sens et les détails sont en grande partie déjà réglés.

Comme le dévoile le site TheDirty.com, Marc Anthony a choisi de divorcer de sa dernière épouse, Shannon De Lima. Dans les documents officiels déposés auprès d'un tribunal de Floride le 16 décembre 2016, le chanteur évoque un mariage "irrémédiablement cassé". Toutefois, le couple s'est mis d'accord sur une séparation à l'amiable et, comme il n'avait pas d'enfants, les choses sont plus simples à gérer. Les futurs ex-époux, mariés pendant seulement deux ans, se seraient également mis d'accord en secret sur un arrangement financier...

Marc Anthony est déjà divorcé de Dayanara Torres, avec qui il a eu deux fils, Christian, né en 2001, et Ryan, né en 2003, ainsi que de Jennifer Lopez, avec qui il a eu les faux jumeaux Emme et Shannon, nés en 2008. Il très proche de la bomba latina, en couple avec Drake, et lui avait même offert un baiser sur la bouche un jour seulement avant de rompre avec Shannon ! Il est aussi le papa d'Ariana, née en 1994 et issue de sa précédente relation avec Debbie Rosado.

Thomas Montet