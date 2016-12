Jennifer Lopez en couple avec Drake : Rihanna riposte...

Alors qu'une source avait dit que ce n'était qu'une question de temps avant que la relation amoureuse entre Jennifer Lopez et Drake se confirme, force est de constater que c'était vrai. Les deux artistes ont posté la même photo câline sur les réseaux sociaux. De quoi agacer Rihanna, supposée ex-chérie du chanteur...

Mercredi 28 décembre, la confirmation est venue des deux principaux concernés, lesquels ont partagé un cliché d'eux se faisant un câlin, la chanteuse allongée sur les genoux de Drake. Aucune légende, aucune explication, mais, parfois, une image vaut plus que mille mots... La photo a inévitablement agité les fans des deux artistes, ceux de Jlo ont liké la photo plus de 700 000 fois et ceux de Drake plus d'un million ! De toute évidence, cette inattendue idylle entre la bomba latina de 47 ans et le chanteur canadien de 30 ans fait des heureux.

Un petit bémol est tout de même à noter puisque Rihanna, qui n'a jamais été très franche sur l'état de sa relation sentimentale avec Drake et bonne copine de Jennifer Lopez, n'a vraisemblablement pas digéré cette annonce. Pour preuve ? Le Mail Online affirme que l'interprète de We Found Love a "unfollow" (arrêté de suivre) Jlo sur les réseaux sociaux. Cela serait-il trop dur à supporter ?

Thomas Montet