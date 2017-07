Marc Anthony en couple : Sa sexy chérie, 20 ans plus jeune, confirme leur idylle

L'été sera placé sous le signe de l'amour pour le chanteur Marc Anthony ! Séparé depuis le mois de décembre dernier de son ex-femme, le mannequin Shannon de Lima, l'auteur-compositeur-interprète a craqué pour une autre jeune et jolie bombe.

"Oui, nous sommes en couple. Notre relation ne fait que débuter, nous apprenons encore à nous connaître", a confirmé la principale intéressée, la belle Raffaela Modugno, lors d'une interview pour le magazine italien Oggi.

La pétillante brunette de 29 ans est mannequin de profession et aspire à devenir actrice. Élue Miss Curve d'Italia Lazio il y a six ans, elle a aussi posé pour plusieurs grandes marques notamment Roberto Coin, Dolce & Gabbana et Prada. Elle sortirait avec l'ex-mari de Jennifer Lopez – avec qui il a eu les jumeaux Emme et Max (9 ans) – depuis plusieurs mois déjà.

Les rumeurs d'une idylle entre les deux célébrités ont commencé à poindre au mois de mars dernier, quand l'interprète d'I Wanna Spend My Lifetime Loving You a officiellement divorcé de sa quatrième épouse.

Puis, au mois de mai, le chanteur âgé de 49 ans avait publié sur sa page Instagram une photo de la belle, allongée dans ses bras. "On se crée des souvenirs. Joyeux week-end du Memorial Day. Je te souhaite le meilleur Raffaella Modugno. Forza Napoli", avait-il écrit à l'époque. Et nous donc !